Roma, cadavere trovato in un parco: un taglio alla gola e una ferita al fianco. Orrore a Centocelle

Aveva la gola tagliata e una profonda ferita sul fianco. Il cadavere era immerso in una pozza di sangue e sulla testa una parrucca da donna gli aveva coperto il viso. L'uomo a cui la notte scorsa, è toccata la macabra scoperta nel parco Madre Teresa di Calcutta a Centocelle, non ma potuto fare a meno di inciamparci sopra. La zona, che da via Palmiro Togliatti fino al mattatoio, ospita da almeno un ventennio, un mercato del sesso a cielo aperto, è già stato teatro simili regolamenti di conti tra viados, rapinatori, prostitute e che sfrutta senza scrupoli il loro mondo.

Cadevere nel parco a Centocelle

Il corpo, secondo i primi rilievi della sezione omicidi della squadra mobile e del Distretto di polizia del Prenestino, dovrebbe appartenere ad un transessuale di nazionalità nordafricana dell'apparente età di 35 anni.

