Roma, blitz a San Basilio contro il racket delle occupazioni: sgomberati quattro appartamenti

Blitz anti crimine contro il racket delle occupazioni degli alloggi di proprietà dell’Ater. Dall’alba è in corso una vasta operazione di polizia in via Arcevia via Maiolati a San Basilio. La task force, coordinata dalla Prefettura dì Roma, composta da polizia di Stato, carabinieri e polizia Roma Capitale ha fatto irruzione nel complesso di quattro case popolari, dove i cortili condominiali erano diventati un supermarket della droga, gestiti dal clan Bevilacqua.

Massiccio il dispositivo per la gestione dell’ordine pubblico, schierato dall’ufficio dì gabinetto della questura. Alle operazioni di ripristino della legalità sono presenti oltre duecento agenti in assetto antisommossa con i tecnici dell’Ater. Lo sgombero si inserisce nei ventinove interventi calendarizzati durante il tavolo tecnico della Prefettura presieduto da Matteo Piantedosi. Presenti anche le unità cinofile della questura per la ricerca di armi e droga. In totale sei stati liberati quattro appartamenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 08:30

