Roma, un'altra auto finisce dentro la fontana (vuota) dell'Eur

Un'altra auto è finita dentro la fontana, senza acqua, sulla storica rotatoria in zona Eur a Roma che si affaccia sul Colosseo Quadrato. Questa volta è toccato ad una vettura bianca guidata da un 52enne, che è rimasto fortunatamente illeso. E non è il primo incidente capitato in questo tratto di strada della Capitale.

Anche in questo caso, come successo l'ultima volta il 30 dicembre con un incidente analogo, il conducente è finito con l'auto nella vasca della fontana in viale della Civiltà del Lavoro, che evidentemente gli automobilisti faticano a vedere. E le foto di un'auto ferma dentro la fontana, quasi fosse parcheggiata, sono diventate subito virali, con immagini e video che hanno invaso le piattaforme dei social network.

L'auto è stata poi rimossa con una gru dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale gruppo Eur.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA