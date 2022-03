Atac, autista pratica autoerotismo e si filma mentre guida il bus: video (per errore) inviato ai colleghi. Rischia il licenziamento

Praticava autoerotismo mentre era in servizio alla guida di un bus. E' incredibile quanto è successo a Roma, dove un autista dell'Atac usava una mano per masturbarsi e direzionare il volante. L'altra, invece, per riprendersi con il cellulare. Come riporta Repubblica, l'autista è accusato di essersi "toccato" mentre era a lavoro e adesso rischia il licenziamento.

Secondo quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato già sospeso con lo stipendio congelato in attesa di un giudizio definitivo da parte dell'azienda.

Il video risalirebbe ad inizio marzo, ma solamente nelle ultime ore la notizia è stata resa nota. Secondo quanto appreso, l'autista è stato scoperto dopo aver mandato il video, probabilmente per errore, in una chat WhatsApp piena di colleghi che stavano parlando di cambi turno. Da lì qualcuno avrebbe poi acquisito il video e diffuso, facendolo girare nelle varie chat.

Il filmato di poco meno di un minuto è poi arrivato ai vertici di Atac. L'uomo al momento è stato sospeso e lo stipendio congelato. La sua posizione è al vaglio della municipalizzata. Le immagini non lasciano dubbi sulla sua identità, anche perché nel video fatto alla luce del giorno l'autista in divisa, si vede anche in volto, mentre si masturba con l'autobus in movimento.

