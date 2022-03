Roma, incendio al Collatino: baracche del campo rom distrutte dalle fiamme

Roma, incendio di diverse baracche in un insediamento rom in via Collatina Vecchia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A quanto si apprende dagli stessi vigili, nessuna persona è rimasta coinvolta ma alcune baracche sono state completamente distrutte dalle fiamme.

L'incendio è scoppiato nella notte: un'alta colonna di fumo nero, intorno alla mezzanotte, si è alzata in cielo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Roma con l'ausilio di due autobotti. Le operazioni di spegnimento da parte dei soccorritori sono andate avanti per tutta la notte. Si indaga per determinare le cause del rogo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Marzo 2022, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA