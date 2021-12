Roma, il segretario Pd Andrea Casu è guarito dal Covid: «Grazie al vaccino sto bene». Il suo post su Fb

Il segretario del Partito Democratico di Roma è guarito al Covid-19. Andrea Casu dà l'annuncio sul suo profilo Facebook di essere risultato negativo al tampone. Grazie al vaccino fatto, per Andrea Casu la battaglia contro il Covid è stata semplice e avverte: «Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia in ogni occasione».

Leggi anche > Covid, vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni: dal 13 dicembre partiranno le prenotazioni nella Regione Lazio

Queste le parole dell'esponente del Pd, diveuto Segretario del partito nel comune di Roma dopo le elezioni suppletive del 3-4 ottobre: «Sono guarito al Covid - 19! Grazie al vaccino sto bene e sono bastati alcuni giorni di riposo a casa per negativizzarmi completamente. L'inverno è la stagione più difficile e il virus corre nel mondo e tra di noi, come certificano anche i dati delle ultime ore. Ieri 72 nuove vittime, oltre 134 mila da inizio pandemia. Se vogliamo proteggere le persone più fragili non abbiamo alternative: dobbiamo tenere alta la guardia in ogni occasione.



Vaccini, mascherine, distanziamento, igiene delle mani e degli ambienti sono le uniche armi a nostra disposizione per vincere questa battaglia al fianco delle donne e gli uomini della Sanità, sempre in prima linea per tutti noi. Senza dimenticare mai che il nostro nemico è il virus, non le regole per combatterlo. Insieme ce la faremo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA