Sabato 6 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il maltempo che ha colpito il Sud Italia, provocando morti e allagamenti in Calabria, sta risalendo velocemente la penisola. Da monitorare attentamente la situazione a Roma, dove nei prossimi giorni sono previsti quantitativi di pioggia fino a 60 litri per metro quadro. Le immagini da via di Tor Pagnotta, nel sud della capitale.