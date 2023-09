Rapina a colpi di accetta, paura a Viterbo: tra gli aggressori anche un minorenne

Attimi di paura in pieno giorno in via Valle Piatta, nel centro storico di Viterbo. Hanno accerchiato, picchiato e derubato di soldi e orologioun uomo in pieno in giorno. L'aggressione è avvenuta ieri mattina e la vittima è stata rapinata da tre giovanissimi, uno dei quali addirittura minorenne.

Fermati dalla polizia due dei tre rapinatori: si tratta di un ragazzo romeno 25 anni e un senegalese di appena 15 anni.

I tre hanno circondato il passante, provando a farlo salire in macchina e lo colpiscono con un manico di un accetta, poi lo picchiano ripetutamente. Tra i presenti c'è chi riesce a fermare i fotogrammi di queste scene di violenza e il video fa il giro della rete.

La vittima viene lasciata a terra. Due aggressori fuggono a bordo dell'auto, il terzo si aggrappa alla parte posteriore del veicolo. Gli agenti accerteranno che all'interno ci sono più di mille euro. Il video della violenza permette ai poliziotti della Questura di Viterbo di arrestare un 25enne e di denunciare un 17enne.

Mentre gli agenti sono sulle tracce del terzo uomo. Da quanto ricostruito dietro quanto accaduto ci sarebbe un regolamento di conti tra persone che orbitano nel mondo dello spaccio. E quanto accaduto a Viterbo avviene a pochi giorni da un altro episodio di violenza, quello nei confronti di un uomo che aveva tentato di scippare un'anziana nel quartiere romano del Quarticciolo a Roma ed era stato linciato.

I carabinieri della compagnia Roma Casilina hanno identificato gli 8 aggressori: tra loro due persone con precedenti per spaccio e un pugile dilettante. L'ipotesi di reato, con cui verranno indagati, è quella di lesioni aggravate in concorso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 13:49

