Salento: amore finito, sfascia con l'accetta l'auto della ex in piazza. Poi urla: «Perché ti voglio bene»

Lunghi attimi di terrore e violenza martedì sera in piazza Tito Schipa a Novoli in Salento. La fine di una storia d’amore, per un giovane 25enne di Porto Cesareo, avrebbe assunto i connotati del tradimento, riversati in rabbia e colpi di accetta sull’auto della ex fidanzata, parcheggiata su via Sacco e Vanzetti, a ridosso della piazzale dove in inverno si svolge la Focara di Sant’Antonio.

L’uomo - stando ai testimoni e alla denuncia della vittima - avrebbe raggiunto la piazza intorno alle 23.30 a bordo della sua Peugeot. Una manovra improvvisa, compiuta forse contromano, sfruttando l’assenza di altri veicoli in movimento. In pochi istanti il ragazzo, dopo essere sceso dalla vettura e urlato alcune frasi poco comprensibili all’indirizzo dell’ex compagna, (residente a Monteroni e alcuni anni più giovane di lui), ha riversato le sue attenzioni sulla Lancia Y della ragazza.

La paura

La donna terrorizzata, che il bersaglio potesse essere anche lei, ha cercato subito riparo nel bar vicino. L’azione violenta dell’uomo è stata catturata in più video amatoriali fatti con il cellulare da alcuni presenti. Il 25enne con un’accetta in mano ha colpito ripetutamente l’auto, sfondando il lunotto posteriore, i vetri dei due finestrini lato guidatore e poi - in appena 15 secondi di ripresa video - ha scagliato l’ascia ben 13 volte contro la carrozzeria della Lancia.

Le urla dopo aver sfasciato l'auto della ex

Poi messosi a sedere nella sua Peugeot, ha urlato la frase “perché ti voglio bene” rivolgendosi ancora alla ex fidanzata, poi innestata la retromarcia si è rimesso in carreggiata ed ha abbandonato l’area. Superato lo choc, la vittima e alcune amiche hanno chiamato i carabinieri. In breve in piazza Tito Schipa è arrivata una pattuglia dei militari di Carmiano, in servizio notturno, e poi i colleghi della stazione di Novoli e della compagnia di Campi Salentina. Raccolte le testimonianze dei presenti, i carabinieri hanno recuperato anche i video dei cellulari e quanto registrato dall’impianto di videosorveglianza posto nella zona. L’uomo è stato denunciato, in attesa delle decisioni della Procura di Lecce, informata sui fatti.Tra le ipotesi al vaglio, l’applicazione del Codice Rosso.

