Torna dal 4 al 7 maggio la Race for the Cure: «Prevenzione per battere il tumore al seno»

di Lorena Loiacono

Roma in corsa per la lotta contro il tumore al seno: «Quest’anno vogliamo essere 100mila». Torna infatti al Circo Massimo dal 4 al 7 maggio l’appuntamento con la Race for the Cure di Roma, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno ed evento simbolo della Komen Italia. «Ogni in Italia si ammalano oltre 56mila donne, - spiega Masetti - più di 2milioni nel mondo e ne muoiono 600mila. Con la prevenzione possiamo vincere».

Al Circo Massimo verranno allestiti oltre 100 stand dove, ogni giorno dalle ore 10 alle ore 20, sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione e prevenzione: al centro di tutto ci sarà il Villaggio della Salute dove verranno offerti esami diagnostici gratuiti di screening per le principali patologie femminili, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS che da oltre 20 anni lavora con la Komen Italia: «Siamo qui anche quest’anno - ha commentato il direttore della Fondazione Marco Elefanti - al Gemelli nel 2022 sono stati 49.348 i pazienti oncologici in cura nel nostro Policlinico, di cui il 63,7 % donne, oltre 31.430, 1.995 per tumori della mammella». Madrina storica dell’evento è l’attrice Rosanna Banfi, guarita dal tumore al seno: «Quest’anno vogliamo raggiungere quota 100mila. Siamo qui per la vita».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 06:00

