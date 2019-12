I locali Puff venduti ai big della ristorazione, ma il marchio resta: sarà un teatro itinerante

Il Puff, lo storico locale di Lando Fiorini, da oltre mezzo secolo considerato il tempio della romanità, ha raggiunto un punto di svolta. Si evolve e diventa un teatro itinerante.

Non più spettacoli nella sede di via Giggi Zanazzo a Trastevere ma in giro per i palcoscenici di Roma, del Lazio e delle città italiane più importanti. Almeno così ha deciso l'associazione promotrice della Fondazione Lando Fiorini, con a capo Francesco, il figlio dell'indimenticabile cantante-attore, testimonial della romanità.

A febbraio infatti si festeggiano i 52 anni del teatro e si sta già preparando la nuova stagione di spettacoli per rendere sempre viva l'anima del Puff e del suo fondatore. Sul palcoscenico del locale di Trastevere si sono esibiti i più grandi cabarettisti romani e italiani. A cominciare da Enrico Montesano che aiutò fin dall'inizio Lando Fiorini ad avviare la struttura. Altri amici importanti sono stati Gianfranco D'Angelo, Lino Banfi, Leo Gullotta, Giusy Valeri, Maurizio Mattioli, Olimpia Di Nardo.

La folgorazione di sognare un teatro tutto suo arrivò a Lando all'età di 25 anni dopo che fu chiamato al Bagaglino per una sostituzione (nientemeno che di Gabriella Ferri). Passo dopo passo il sogno si realizzò, tra sacrifici e debiti ripagati con gli spettacoli suoi e dei suoi amici più cari. Tutto cominciò attrezzando una cantina a palcoscenico nel cuore di Trastevere.

Ora il locale di via Zanazzo è destinato a diventare uno dei ristoranti più in voga della capitale. Ad acquistarlo è stato un colosso della ristorazione, il gruppo che annovera locali come Porto Fluviale, Ercoli 1928 a Prati, La Pariolina, Cucina Rosti, la Pizzeria Liquoreria Sant'Alberto, Stazione Mole, Celestina alla Camilluccia, Pabulo e altri. Un'azienda con un fatturato medio di 25 milioni e oltre 350 dipendenti. Il nome del ristorante che sorgerà (non prima dell'estate) non è stato ancora scelto.

