Porta di Roma, un weekend delle meraviglie con Federico Lauri, Angelica Massera, Bing e Flop

Tornano gli appuntamenti con “Porta di Roma Incontra”. La Galleria Commerciale ha organizzato per il fine settimana tre imperdibili eventi. Il primo, venerdì 8 novembre alle ore 18, vede protagonista Federico Lauri, il famoso hair stylist che ha raggiunto la sua popolarità grazie a un programma in onda su Real Time. L’artista arriva a Porta di Roma per presentare il libro “Il Salone delle Meraviglie”, edito da Rizzoli, nel quale Federico racconta di sé e della inarrestabile passione per il lavoro che fa, della predilezione per lo stile Barocco che l’ha portato a creare splendide chiome, ricche di sfumature e onde, della determinazione che non l’ha mai abbandonato e dell’infinito amore di cui è circondato, ogni giorno,da quando ancora piccolo si era innamorato dei capelli da colorare, pettinare e rendere meravigliosi, come fossero il quadro di un artista.



Sabato 9 novembre, alle ore 17, invece, è la volta dell’attrice e web creator Angelica Massera che nel corso di una chiacchierata con la giornalista e influencer Sabina Cuccaro, racconterà al pubblico la sua esperienza di mamma tuttofare attraverso il libro “Un figlio è poco e due son troppi”, edito da Mondadori. Un libro divertente e identitario, che svela quanta energia e quanto amore stanno dentro le giornate delle mamme italiane. La Massera, alla prima esperienza letteraria, dal 2016 racconta la sua #vitadamamma su Facebook e YouTube a una vastissima community che la ama per le risate e le storie che riesce a regalare.



Domenica 10 novembre alle ore 16 appuntamento dedicato ai bambini. A “Porta di Roma Incontra” arrivano infatti, direttamente da Rai Yoyo, Bing e Flop. I due personaggi saranno a disposizione dei piccoli ospiti e delle loro famiglie per farsi conoscere dal vivo e per scattare delle immancabili foto e selfie ricordo. Giovedì 7 Novembre 2019, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA