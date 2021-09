Roma, in mille senza mascherina nel giardino del quartiere Parioli

Interrotta dalla polizia una festa che violava le norme anti covid nel giardino pubblico in zona Villa Giulia, nel quartiere Parioli a Roma. Durante la serata di ieri, le forze dell'ordine hanno trovato mille persone assembrate e senza mascherina in un parco strappato al degrado e diventato uno dei luoghi dell'estate romana nel II Municipio.

E così dopo la chiusura di un locale giovedì sera per inosservanza delle misure anti-Covid, si è verificato ancora un secondo episodio. E' subito scattato il provvedimento di chiusura del sito per 5 giorni in ottemperanza alla normativa sulla limitazione del contagio. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso su altre anomalie rilevate al momento dell'intervento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Settembre 2021, 17:56

