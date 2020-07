Parco della vergogna: tutti contro la Raggi. Il commento del direttore di Leggo Davide Desario

Roma, Parco della vergogna: tutti contro Virginia. Baglio (Pd): «Pulire subito». Meloni: «Se non lo fa il Comune lo facciamo noi»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come sindaco, Virginia Raggi, dovrebbe prendere provvedimenti nei confronti di chi, nella sua squadra, ha permesso che un giardino dedicato a un ragazzo romano, morto a 15 anni, potesse essere abbandonato a un degrado indecente. E soprattutto dovrebbe farlo pulire in 24 ore. Senza se e senza ma. Come romana, Virginia Raggi, dovrebbe essere incazzata per come la sciatteria e il lassismo di certi uffici comunali maltrattino questa splendida città. Senza se e senza ma. Come madre, Virginia Raggi, spero non fatichi a capire lo strazio di due genitori nel vedere il giardino dedicato a loro figlio ridotto in uno stato vergognoso. E dovrebbe semplicemente chiedergli scusa. Senza se e senza ma.