Francesco, spunta la lettera anonima di un cardinale: «Ecco come dovrà essere il prossimo Papa». Mistero in Vaticano

Un cardinale cinese, Joseph Zen, ha condiviso sui suoi profili social uno degli articoli che stanno riportando la vicenda di una lettera anonima che sarebbe stata scritta da un cardinale contro Papa Francesco e che sta facendo in queste ore il giro del Web.

«Un cardinale anonimo - scrive sul suo sito il Catholic Herald - ha lanciato un attacco sorprendente allo stile di papato di Papa Francesco, affermando che è autocratico, vendicativo e confuso e che ha lasciato la Chiesa 'più fratturata che in qualsiasi momento della sua storia recente'. Il cardinale, che desidera restare anonimo per paura di ritorsioni, ha presentato un progetto su ciò che dovrà fare il prossimo Papa per riparare i danni degli anni di Francesco».

Il documento

Il documento, oltre che in italiano, è pubblicato in inglese, francese, spagnolo, tedesco e polacco. «La confusione genera divisione e conflitto - scrive l'anonimo nel documento circolato in più lingue e che dà indicazioni per un prossimo conclave -.

