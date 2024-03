Paura nel mare di Ostia, uno yacht di 20 metri affonda: il comandante messo in salvo dalla Guardia Costiera

Dramma in mare poche centinaia di metri al largo del pontile di Ostia Lido dove, intorno alle ore 16.00 di questo pomeriggio, giovedì 7 dicembre, uno yacht a motore della lunghezza di circa 20 metri ha iniziato a inabissarsi al traverso di fronte allo stabilimento balneare Plinius.

Il natante, salpato da Porto Romano, Fiumara Grande, era in navigazione quando, per cause al momento sconosciute - un'avaria al motore, una falla nello scafo -, si è inabissato all’altezza del traverso, al Pontile, davanti a molte persone e curiosi che hanno assistito con il fiato sospeso all’incidente.

A bordo dello yacht, a motore, si trovava il comandante, unico occupante, che è riuscito a lanciare l’allarme ed è stato tempestivamente raggiunto e tratto in salvo da una motovedetta della Capitaneria di porto della Delegazione di Spiaggia di Ostia.

La Capitaneria di Porto, come da prassi, ha diffidato il comandante che dovrà provvedere ad evitare la dispersione di liquidi inquinanti presenti a bordo dell’imbarcazione e a rimuovere il relitto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 19:23

