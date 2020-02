Ostia, cadono alberi per il vento: danneggiate tre auto in via Mar Arabico





Il forte vento che in queste ore si è abbattuto su Roma ha provocato gravi danni anche sul Litorale. Colpita Ostia dove la caduta di un albero poteva provocare guai seri.





In via Mar Arabi degli alberi sono caduti su tre auto parcheggiate distruggendole. Per fortuna non ci sono stati feriti. La forza del vento è stata tale che l'albero con le sue grosse radici è stato proprio sradicato dall'asflato.



Il vento siè abbatutto sulla Capitale anche ieri sera provocando la caduta di un albero anche davanti a uno degli ingressi del policlinico Umberto I di Roma. Una persona è rimasta colpita ed è stata ricoverata in gravi condizioni.



Non solo, nella caduta l'albero, che aveva le radici nel cortile della struttura sanitaria, ha portato giù anche un gruppo di uccelli che proprio su quella alberatura avevano fatto i loro nidi. Mercoledì 5 Febbraio 2020, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA