Madre stanca di vederli schiavi della droga li denuncia: arrestati due fratelli del clan Spada

Stanca di vedere i due figli schiavi della droga, madre coraggio ha trovato la forza di denunciarli. Sono gravissimi i reati che la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma contesta a Francesco e Juan Carlos Spada, rampolli emergenti della storica famiglia insediatasi sul litorale romano e ad Ostia in particolare. Una indagine lampo condotta dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido, diretto da Antonino Mendolia, ha fatto emergere in capo ai due gravissime responsabilità di spaccio di stupefacenti, di sequestro di persona, di estorsione e di riduzione in schiavitù.

La donna, stanca di vedere i propri figli tossicodipendenti utilizzati come schiavi dai venditori di morte, si è fidata della Polizia di Stato e ha dato il via all'indagine che si è conclusa stanotte con l'arresto dei due fratelli e con il sequestro di un appartamento.

