Rapina in casa a Ostia, 25enne immobilizzato con le fascette: caccia a tre italiani: «Si sono finti poliziotti»

In Italia record di 'Neet', giovani che non studiano e non lavorano

violenta in casa a: mercoledì scorso, nel pomeriggio intorno alle 17, tre rapinatori si sono introdotti in una abitazione. All'interno c'erano una donna di 61 anni e ilche è stato immobilizzato con delle fascette. È successo in via Maria Theodoli, in zona Dragoncello, municipio X di Roma.I tre, dopo aver bloccato il giovane, si sono messi allache non sono però riusciti ad aprire. A quel punto si sono appropriati di alcuni oggetti in oro, per poi scappare. Ora è caccia ai tre uomini,Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Ostia, che stanno cercando i tre rapinatori.