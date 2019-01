Foto">

Tra le 2 e le 2:20 di stanotte una forte nevicata ha colpito la zona dei Castelli Romani, imbiancando la zona dei Campi di Annibale la parte più alta di Rocca di Papa. Abbondante nevicata anche a Rocca Priora, Nemi e in altri comuni più alti della provincia di Roma , con temperature al di sotto dello zero.E' attesa altra neve anche in serata e domattina, al lavoro da ieri sera i mezzi spargisale e spalaneve della protezione civile, anas e città metropolitana.(Si ringrazia per alcune foto "Meteo e Territorio Rocca di Papa").