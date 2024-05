McKennie al Manchester United, ma solo per 30 minuti: cosa è successo? Probabile attacco hacker

La Serie A sta volgendo al termine e la mente dei tifosi, così come quella dei direttori sportivi, comincia a spostarsi al calciomercato estivo. Nel nostro campionato si preannunciano tanti movimenti, soprattutto in bianconero dove Weston McKennie non è sicuro del suo futuro. Il centrocampista della Juventus, infatti, non sa ancora cosa succederà nelle prossime settimane e sta valutando tutte le alternative vista la sua voglia di giocare titolare. Quest'anno con la Vecchia Signora non gli è stata garantita questa possibilità e per questo motivo le voci di mercato si susseguono sul suo futuro.

McKennie al Manchester United

A svelare il suo avvenire ci ha pensato il profilo Facebook del centrocampista statunitense, dove è apparsa una foto con la maglia del Manchester United con tanto di messaggio «Sono qui».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA