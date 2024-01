Mr Ok non si tuffa nel Tevere per la prima volta in 35 anni: «Se l'anno prossimo starò meglio potrei riprovare»

"Potrei riprovarci, vediamo se l'anno prossimo mi si saranno sistemate queste due microfratture alla colonna vertebrale. Con otto nipoti e cinque figli, non me la sono sentita. Bisogna stare molto attenti" lo ha detto Mr Ok, al secolo Maurizio Palmulli, subito dopo aver rinunciato a tuffarsi nel Tevere per la prima volta dopo 35 anni.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA