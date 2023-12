Minaccia e insulta la ex al telefono mentre è sul bus, passeggera sente tutto e lo fa arrestare

di Redazione web

Insulta e minaccia la ex compagna al telefono mentre si trova sul bus, una passeggera ascolta la conversazione e lo fa arrestare dalla polizia: è successo a Roma. Un 32enne cittadino cubano, è stato arrestato questa mattina dagli agenti della polizia di Roma. L'uomo, secondo quanto emerso in una indagine svolta dagli agenti del V Distretto Prenestino e del VII Distretto San Giovanni, è gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'indagine è stata avviata a seguito della segnalazione fatta da una donna all'112 numero unico di emergenza, nella quale riferiva che mentre si trovava sull'autobus aveva sentito un ragazzo di colore proferire al telefono frasi minacciose di enorme gravità, rivolte alla sua ex compagna, accusata di non fargli vedere la loro figlia di pochi anni, e che aveva deciso così di registrare tutto sul suo telefono cellulare.

L'uomo in passato aveva già minacciato e insultato la ex compagna

Grazie alle informazioni fornite dalla persona che aveva assistito alla telefonata e a seguito di controlli incrociati, i poliziotti sono riusciti a risalire all'uomo.

