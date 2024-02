«Mille nuove telecamere e un camper fisso a Termini»

di Emiliano Pretto

Mille nuove videocamere, un camper mobile per il foto segnalamento posizionato nella zona di Termini e 800 nuovi agenti, già in servizio alla fine della prossima estate. Il Giubileo non porterà solo cantieri, ma anche più sicurezza. Almeno questo è il progetto illustrato ieri dal nuovo comandante della Polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, entrato in servizio negli ultimi giorni del 2023. Si parte dalle videocamere. «Durante l’Anno Santo- ha spiegato il capo dei vigili romani- saremo coadiuvati da un sistema che sarà implementato con non meno di 1000 nuove videocamere, che confluiranno con quelle già esistenti nella sala sistema Roma. Molte saranno installate nelle stazioni della metropolitana». Lavori in corso anche sulla nuova centrale operativa. Non è chiaro se sarà tutto pronto per il Giubileo ma secondo De Sclavis «appena i lavori saranno terminati avremo una centrale operativa al passo con i tempi, con nuovi software che ci permetteranno di intervenire nell’immediato su ogni criticità, avendo il massimo controllo del territorio cittadino. Nell’attuale 'Sala sistema Roma', intanto, nascerà il centro di gestione dell’Anno Santo per lavorare a stretto contatto con le altre forze dell’ordine».

In arrivo anche i circa 800 nuovi agenti. «I tempi per la loro messa in servizio effettiva- ha aggiunto- saranno fine agosto-inizio settembre». In attesa del Giubileo, intanto, il nuovo corso della Polizia Locale si sta concentrando su alcune attività di controllo del territorio, in particolare nell’area di Termini e dell’Esquilino. «Qui- ha concluso il comandante- stiamo effettuando diversi arresti e riconsegnato alcune aree, fino a pochi giorni fa ad uso esclusivo di sbandati che lo usavano per delinquere. In arrivo anche un camper che diventerà un ufficio mobile per il foto segnalamento. Sarà posizionato nell’area della stazione Termini e, possibilmente, nei pressi di palazzo Massimo». La riunione della commissione Giubileo dove ieri De Sclavis è intervenuto è stata anche l'occasione per fare il punto sui cantieri stradali. In fase di studio, in particolare, la nuova viabilità in vista dell'imminente cantierizzazione per la semipedonalizzazione di piazza Risorgimento.

