Militare dell'esercito austriaco trovato morto in casa a Roma: era nella Capitale per un corso

Il cadavere di un uomo di 49 anni, un colonnello dell'esercito austriaco, è stato trovato domenica pomeriggio dalla polizia in un appartamento di una «casa vacanze» in via Angelo Di Pietro, nel quartiere Aurelio a Roma. L'uomo si trovava nella Capitale per prendere parte ad un corso.

L'allarme lanciato da un collega

L'intervento delle forze dell'ordine è stato sollecitato da un collega che non aveva sue notizie da alcune ore. Sul corpo non sono state individuate ferite e ciò fa suppore che la morte sia dovute a cause naturali. La salma è stata comunque messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 15:05

