Metro A, malore a Baldo degli Ubaldi: circolazione in ripresa. Gli aggiornamenti

Martedì 2 Luglio 2019, 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La circolazione sullasta lentamente tornando alla normalità dopo l'dovuta al malore di un passeggero all'altezza della stazione diL'interruzione momentane della metro A è stata causata all'intervento dei soccorsi alla stazione di Baldo degli Ubaldi.Il servizio è stato in un primo momento rallentato, per poi venire temporaneamente sospeso sulla linea A per permettere i soccorsi. Gli aggiornamenti sul sito Atac e su twitter.