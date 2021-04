Salvini contro Virginia Raggi, l'asfalto copre i sampietrini sul Lungotevere: «Ennesimo oltraggio ai romani»

Matteo Salvini contro Virginia Raggi. Matteo Salvini da Twitter ha duramente criticato Virginia Raggi, sindaco di Roma, per i lavori sulla pista ciclabile all’altezza del lungotevere, dove è stato lo storico mattonato è stato ricoperto da uno strato di catrame nero.

Matteo Salvini si unisce alla polemica per la realizzazione della pista ciclabile a Roma, in particolare nel tratto della banchina del lungotevere. Il leader della Lega su Twitter ha postato alcuni scatti dei lavori, dove si vedono alcuni operai che appunto stendono una striscia di asfalto nero che va coprire lo storico pavimento di sampietrini. Salvini ha commentato i lavoro in modo impietoso, chiamando in causa direttamente Virginia Raggi, sindaco della Capitale: “Ennesimo oltraggio della Raggi ai romani – ha scritto sul social - stavolta lungo il Tevere. Ma si può?!?”, con i follower che hanno confermato l’impressione negativa sui lavori svolti.

L’opera, poco apprezzata, fa parte di un’iniziativa dell’amministrazione per far diventare Roma una città a misura di bicicletta, con un Piano straordinario che prevede la realizzazione di circa 150 km di percorsi ciclabili.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 20:10

