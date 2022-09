Roma piange Mario Cochi, il figlio Alessandro: «Una vita da leone dedicata alla solidarietà»

Roma piange la scomparsa di Mario Cochi. Aveva 84 anni ed era stato dirigente accompagnatore dell'Ostiamare nel periodo glorioso della Serie C2, negli anni '80.

Roma piange Mario Cochi

Grande tifoso laziale, tanto da essere ricordato anche con uno striscione esposto all'Olimpico in occasione di Lazio-Verona, Mario Cochi avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 10 ottobre ed è morto venerdì scorso. Di professione insegnante, nella sua vita, si era dedicato anche allo sport e alla solidarietà. Attivo nella comunità lidense, era stato anche dirigente dell'Ostiamare.

Mario Cochi, il figlio Alessandro: «Una vita da leone dedicata alla solidarietà»

Particolarmente toccante l'addio social del figlio Alessandro, già consigliere capitolino e delegato allo Sport a Roma (durante l'amministrazione di Gianni Alemanno). «Ciao Mario, bello Papo grazie per tutto quello che hai fatto sempre per noi Dopo una vita vissuta da leone, nonostante gli acciacchi psicofisici degli ultimissimi anni, ci permettiamo come famiglia un suo video personale in occasione del suo 80* compleanno. Quindi in parte per certi versi anche allegro come era solitamente lui. Ad ognuno il suo Mario, anche in diverse di queste immagini» - spiega Alessandro Cochi a didascalia di un video che ripercorre la vita del padre - «Da Prof quale e' stato (ad Ostia in molti lo hanno sempre chiamato così) vi direbbe di accompagnare e stimolare negli studi e nell'impegno i vostri piccoli al primo giorno di scuola lunedì mattina. Altrimenti una preghiera o anche un sentito pensiero positivo, che lo accompagni nel suo viaggio ringraziando Dio che lo ha donato a tutti noi, verso una Pace meritata sul campo. Grazie di cuore a tutti, scusate se non vi risponderemo immediatamente. Sicuri che capirete il momento. A presto insieme nella spensieratezza che piaceva al dottor Mario (lo chiamavano anche così e in altre decine di modi...er sor Mario)».

