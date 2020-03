Maratona di Roma cancellata per il Coronavirus: «Arrivederci al 2021»

«Questo è il messaggio che non avremmo mai voluto scrivere ma purtroppo, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso e in base a quanto stabilito nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, l'#ACEARunRomeTheMarathon del 29 Marzo è stata cancellata». Così sul profilo Facebook la celebre maratona di Roma annuncia che l'appuntamento sportivo è stato cancellato per il Coronavirus

«Congeliamo questa esperienza, questa passione, questo desiderio. La salute è l'unico bene che non va MAI messo in pericolo. Ma vi facciamo una promessa: raddoppieremo sforzi, entusiasmo, colore. La città eterna, le sue bellezze, la sua storia sono qui e saranno qui per l'eternità -si legge ancora nel post- Vi aspettiamo il 2021, la vostra quota di iscrizione sarà spostata e garantita PER TUTTI il prossimo anno. Ci vedremo al traguardo di via dei Fori Imperiali nella strada percorsa dalle bighe e dagli antichi Romani. E, all' ombra del Colosseo, metteremo al vostro collo due medaglie: quella del 2020 simbolo della vostra resistenza e perseveranza e quella del 2021 metafora della vostra doppia vittoria».

