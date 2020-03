Stramilano rinviata per il Coronavirus , il 22 marzo non si correrà: rinviata a data da destinarsi , che ha preso la decisione a seguito della situazione sanitaria e delle relative misure di contenimento del coronavirus. Non si correrà nessuna delle gare previste, la Stramilano dei 50mila dal Duomo, la Stramilanina dei bambini e neanche la mezza maratona agonistica che partiva dal Castello. . La decisione ufficiale che era nell'aria da qualche giorno è arrivata in mattinata con un comunicato diffuso dall'organizzazione

« A seguito della situazione sanitaria verificatasi e delle relative misure di contenimento del Coronavirus , la Stramilano - spiega il comitato organizzatore - prevista per il prossimo 22 marzo, è rinviata a data da definire. “Ci scusiamo con i partecipanti, gli sponsor, i fornitori e i collaboratori, siamo certi che comprenderanno la necessità di adeguarci alle indicazioni ricevute per tutelare la salute di tutti noi. Ci auguriamo di poter comunicare la nuova data il prima possibile” dichiarano da Stramilano





QUESTO IL COMUNICATO UFFICIALE

In ottemperanza alle nuove disposizioni del DPCM del 4 marzo 2020 che prevede, tra le varie misure, lo stop ad ogni tipo di manifestazione che comporti affollamento di persone fino al 3 aprile, Atletica Vigevano si trova costretta ad annullare la 14^ Scarpadoro Half Marathon, 10K e 5K in programma domenica 15 marzo a Vigevano. Consci del fatto che lo slittamento di tutte le manifestazioni podistiche cancellate ad oggi e in futuro provocherà un inesorabile intasamento del calendario FIDAL primaverile e autunnale, Atletica Vigevano ha deciso di rimandare al 2021 la sua quattordicesima edizione della mezza maratona e i festeggiamenti per i 40 anni di storia della manifestazione, iniziata nel 1980 con una 8 km e che vide la partecipazione di Sebastian Coe. Sono allo studio le misure a tutela di coloro che si sono già iscritti. Maggiori indicazioni a riguardo saranno fornite prossimamente attraverso il sito ufficiale www.scarapdoro.it.

