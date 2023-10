Roma, al via manifestazione della Cgil: cortei fino a San Giovanni, attese 50mila persone

Due cortei per le strade di centro storico e Ostiense, che confluiranno entrambi a San Giovanni. Con una partecipazione prevista di 50 mila persone e l’arrivo nella Capitale di 700 pullman, che saranno ospitati in aree di sosta riservate per l’occasione. Sarà un sabato particolare, a Roma, sul fronte della mobilità: tra chiusure, mezzi pubblici deviati e prevedibili disagi per chi deve muoversi, nel pomeriggio, nelle aree centrali della Città eterna. A organizzare la protesta sono Cgil e oltre cento associazioni, laiche e cattoliche, «per chiedere la difesa e l’attuazione della Costituzione, per il lavoro, la precarietà e contro l’autonomia differenziata»

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 14:29

