G20: Lady Macron e Lady Biden, pausa tè nel cuore di Roma al ristorante il Marchese FOTO

Sorpresa a Roma. La first lady francese Brigitte Marie-Claude Macron e la first lady americana Jill Biden, a Roma per il G20 a cui partecipano i rispettivi mariti, a passeggio per il centro della capitale si sono fermate al ristorante Il Marchese dove hanno fatto una pausa prendendo un tè limone e zenzero.

Le due first lady si sono sentite a casa, complice l'ambiente accogliente e familiare. A Brigitte Macron in particolare è piaciuto lo stile francese del locale, da vero bistrot elegante. A fare gli onori di casa i titolari Lorenzo Renzi e Davide Solari.

Il barman Fabrizio Valeriani ha preparato dei cocktail per lo staff delle due first lady che si sono dimostrate gentilissime e molto a loro agio.

Alla guida della cucina del ristorante Il Marchese, Daniele Roppo, giovane cuoco capitolino che, appassionato alla buona tavola sin da piccolo e, grazie ai nonni pure ai piatti tipici dell’Urbe, ha lavorato con Arcangelo Dandini e Marco Martini prima di approdare nel ristorante in via Ripetta. La proposta spazia dalla crocchetta di bollito con salsa verde - «un piatto semplice fatto con tagli di carne poveri, dei quali mantengo anche l’acqua di cottura per ammorbidire la crocchetta» - a quella di baccalà mantecato alla catalana.



Ogni settimana il menu si rinnova con l’introduzione di alcuni primi “classici”, come la pajata in bianco o con mentuccia e pecorino, ma anche pasta e ceci con baccalà o broccoli e arzilla. Una cucina capace di conquistare ogni palato nel cuore di Roma, compresi evidentemente quelli delle first lady di Biden e Macron. Curiosità, qui sono stati preparati anche i piatti per le riprese de “La Pupa e il Secchione”.

Venerdì 29 Ottobre 2021

