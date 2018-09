Ladispoli, cane lupo sbrana jack russel: l'animale era al guinzaglio del suo padrone

Lo ha azzannato al collo ferendolo a morte. A Ladispoli un cane di grossa taglia l’altra mattina ha sbranato un jack russel che era con il suo padrone. Ore di angoscia in via Parigi, nel quartiere residenziale Cerreto. Il proprietario non ha potuto fare nulla per liberare dalla morsa di un pastore tedesco il suo cane che inizialmente non sembrava in così gravi condizioni. Poi la corsa verso l’ambulatorio veterinario della zona ma alla fine l’animale è deceduto per un’emorragia interna in seguito al morso fatale di un cane che non si è capito ancora se fosse libero in quel momento o se sia sfuggito improvvisamente al controllo del suo padrone. Il cittadino che ha perso il pelosetto potrebbe presentare una denuncia ai carabinieri o alla polizia locale affinché si faccia luce sull’accaduto.



I PRECEDENTI

Tanti i precedenti in città relativi a cani tutt’altro che docili. Episodi continui che hanno spinto persino il comune di Ladispoli a firmare un’ordinanza mirata ad arginare l’aggressività dell’animale di una signora che a giugno aveva morso un cittadino per strada. La donna, su invito dell’Asl di Rm 4, prima di portare a passeggio il suo meticcio al guinzaglio con la museruola dovrà farsi rilasciare un certificato da parte di un medico veterinario che attesti una corretta valutazione comportamentale del cane in questione. Controlli sempre più frequenti dei vigili urbani e delle guardie ambientali di Ladispoli anche contro il randagismo. Nel 2016 una residente 40enne che praticava jogging sul lungomare centrale di via Regina Elena era stata assalita da un pitbull finendo in ospedale. Dopo qualche mese analogo episodio registrato nei pressi di un giardino pubblico.

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53