Sabatol'ospedaleaderirà alla campagna di sensibilizzazione “lanciata da A.Fa.D.O.C. (Associazione Famiglie di Soggetti con deficit dell’ormone della crescita e altre patologie.Dalle 9 alle 17, la sede di San Paolo Fuori le Mura (Roma) del Bambino Gesù ospita un Open Day dedicato ai genitori che desiderino controllare il regolare livello di crescita dei propri bambini. Le visite gratuite, senza necessità di prenotazione, saranno effettuate da 8 endocrinologi che valuteranno i parametri di peso, altezza e sviluppo puberale dei piccoli». Così in nota dell'ospedale Bambino Gesù. «Se si hanno dei dubbi sul fatto che i propri figli stiano crescendo poco o troppo lentamente - consiglia il prof. Marco Cappa, responsabile di Endocrinologia del Bambino Gesù - è bene non aspettare ed effettuare dei controlli. Dietro una crescita non regolare potrebbero nascondersi problemi rilevanti fra i quali potrebbe esserci anche il deficit dell'ormone della crescita».«Questa carenza - prosegue la nota - può dare luogo a patologie croniche rare come Deficit di Gh (legato al mancato funzionamento dell'ormone della crescita, in inglese Gh, responsabile del controllo della crescita di ossa, muscoli ed organi), Sindrome di Turner (si ha con l'assenza totale o parziale del secondo cromosoma X nel patrimonio genetico femminile), Panipopituitarismo (una condizione patologica determinata dalla carente secrezione di ormoni dell'ipofisi che crea una riduzione della normale funzionalità delle ghiandole endocrine periferiche), Sga (nato piccolo per età gestazionale). Soffre di Deficit di Gh circa 1 soggetto su 3.500-4.000, mentre l'incidenza della sindrome di Turner è 1 su 2.000-2.500 femmine nate vive; panipopituitarismo e Sga hanno un'incidenza ancora più bassa».«La rarità di queste patologie - aggiunge Marco Cappa - è a volte motivo di diagnosi tardive o errate e spesso causa di disagio psicologico. Per questo, mentre sono necessarie maggiore conoscenza e assistenza nei confronti delle famiglie, è indispensabile non trascurare i campanelli di allarme». «La campagna promossa da Afadoc onlus in Italia - si legge ancora - riprende la campagna internazionale di sensibilizzazione sulla crescita dei bambini promossa da Icosep (la coalizione internazionale che riunisce le organizzazioni a supporto dei pazienti endocrinologici) che si svolge generalmente nel mese di settembre e culmina nella giornata Children's Growth Awareness Day il 20 settembre di ogni anno».