Massimiliano, in stato vegetativo per colpa di una buca. Il Campidoglio lo risarcisce con 4 milioni e 600 mila euro

Massimiliano Riccialdi, in sella alla sua moto, cadde sull'asfalto a causa di una buca per un tombino montato male, nell'impatto a terra riportò gravi traumi, che lo hanno costretto a vivere in uno stato vegetativo. Era il 2015 quando il motociclista romano, cadde al centro della carreggiata in via Brunone Bianchi, nel quartiere di Casal Bernocchi a Roma; un istante che cambiò in modo irreversibile il destino della sua vita, scrive il Corriere della Sera.

Risarcimento record

A distanza di 8 anni, la famiglia Riccialdi ha ottenuto un risarcimento record dal Campidoglio, 4 milioni e 600 mila euro, il più alto della storia per un incidente stradale, soldi che non restituiranno a Massimiliano, oggi 41 anni, la sua vita di prima, costretto ad essere accudito dalla sua famiglia 24 ore su 24. Il Comune di Roma, dunque ha riconosciuto che al momento dell’incidente, il tombino era privo di manutenzione, ma l’assicurazione capitolina è stata costretta a pagare solo dopo otto lunghi, in seguito alla sentenza emessa dal tribunale.

Clinica di Schumacher

Quei soldi, per papà Claudio, informatico in pensione di 61 anni, sono il faro di una nuova speranza. «Vorrei portarlo dove era in cura Schumacher. Tutto quello che posso fare per lui lo faccio. Sono dovuto andare in pensione anticipata per stargli vicino. Ho venduto casa per mantenerci, ci siamo trasferiti da Roma a Torino in affitto», racconta ancora al Corriere. Oggi Claudio Riccialdi è disposto a spendere i 30 mila euro al mese richiesta da una clinica altamente specializzata in cui si usa la robotica per «stimolare i movimenti del malato. Non mi creo illusioni pazzesche. Ma voglio e devo provarci...».

