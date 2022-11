Incidente tra moto e auto a Marino: muore centauro di 32 anni

di Daniele Molteni

Tragico incidente su via dei Laghi a Marino, vicino a Roma. Ieri pomeriggio, lunedì 31 ottorìbre, un motociclista è morto dopo un frontale con un'auto. La vittima si chiamava Matteo De Niro, aveva 32 anni ed era originario di Grottaferrata, sempre in provincia di Roma. Il centauro, alla guida della sua moto, si è scontrato con un'auto con a bordo tre uomini.

Secondo le prime ricostruzioni l'auto si immessa su via dei Laghi da una stradina laterlae. Nello scontro è rimasto ferito uno dei tre uomini a bordo della macchina. Diverse sono state le ambulanze accorse ma per il 32enne purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Marino che si sono occupati dei rilievi

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 13:15

