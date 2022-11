Blitz antidroga dei carabinieri a Roma: 5 spacciatori arrestati a Tor Bella Monaca

Proseguono i controlli antidroga dei carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 5 persone, tutte sorprese in via varie piazze di spaccio nel quartiere di Tor Bella Monaca, e accusate detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella nota piazza di spaccio di via S. Rita da Cascia, al termine di un'attività di osservazione, i carabinieri hanno fermato una romana di 41 anni, già nota alle forze dell'ordine, mentre stava cedendo un involucro ad una persona. A seguito della perquisizione personale è stata trovata in possesso di 3 dosi di hashish e della somma contante di 40 euro, ritenuta provento dello spaccio. Bloccato e identificato anche l'acquirente che è stato segnalato alla competente Autorità.

In serata, sempre nella stessa piazza di spaccio, i militari hanno arrestato anche un cittadino tunisino di 33 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che è stato notato cedere una dose di crack ad un soggetto, bloccato, identificato e segnalato alla competente Autorità. A seguito della perquisizione personale il 33enne è stato trovato in possesso della sola dose di crack. In via dell'Archeologia, sempre a seguito di un servizio di osservazione, i militari hanno arrestato due cittadine peruviane di 29 e 30 anni, entrambe senza fissa dimora. I militari le hanno sorprese all'interno di un appartamento, che avevano occupato abusivamente, mentre detenevano una busta contenente 720 grammi di cocaina ed ulteriori 3 grammi circa di marijuana, che hanno cercato di disfarsi lanciandola dalla finestra del 3 piano, prima dell'accesso dei militari.

La busta è stata recuperata dai militari mentre nell'appartamento nel corso della perquisizione i militari hanno sequestrato anche materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi nonchè la somma contante di 260 euro, tutto sottoposto a sequestro. Nella mattinata di ieri, sempre in via dell'Archeologia, i militari hanno arrestato un cittadino tunisino di 18 anni, senza fissa dimora, notato aggirarsi con fare sospetto nella nota piazza di spaccio e trovato in possesso, a seguito di un controllo, di 12 dosi di cocaina del peso di circa 5 grammi e della somma contante di 40 euro, ritenuti provento della pregressa attività illecita. Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 10:48

