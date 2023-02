Incendio da Cenci a Roma, a fuoco lo storico negozio d'abbigliamento di papi e presidenti: «Forse un cortocircuito»

A fuoco lo storico negozio d'abbigliamento Davide Cenci, nel centro di Roma. L'incendio è divampato nella serata di domenica, giorno di chiusura della rinomata bottega di via di Campo Marzio. Le fiamme hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che stanno cercando di capire cosa possa essere successo. «Forse un cortocircuito», hanno fatto sapere gli operatori, che hanno domato l'incendio.

Il negozio di papi e presidenti

Davide Cenci ha aperto il negozio nel 1926. In quasi 100 ha vestito presidenti della Repubblica come Pertini, Scalfaro, Cossiga e Napolitano, papi come Wojtyla, Ratzinger e Francesco, e attori come Christian De Sica e Carlo Verdone. La tradizione è stata portata avanti da figli e nipoti. Il negozio continua a essere un punto di riferimento a Roma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 22:46

