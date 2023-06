Il Messaggero compie 145 anni: da Barbara Ronchi e Michela Giraud, ai The Pills e il cooking show di chef Ruben. Il programma di oggi 15 giugno

Terzo appuntamento, oggi 15 giugno, con la festa per i 145 anni de Il Messaggero.

Ad aprire la giornata sarà Barbara Ronchi, che con Settembre di Giulia Steigerwalt, ha conquistato il suo primo David di Donatello, nella categoria miglior attrice protagonista, ed è in Rapito di Marco Bellocchio. A intervistarla sarà Barbara Jerkov. Al femminile anche il secondo incontro: in dialogo con Veronica Cursi, la scena sarà per Pilar Fogliati, che, dopo più ruoli in serie Tv e film, ha debuttato alla regia con Romantiche. Cambio di argomento e di scenario. La diretta si sposterà sulla terrazza per uno show cooking con lo chef Ruben, che preparerà un piatto a sorpresa, unendo tradizione e creatività. A intervistarlo, durante la preparazione della ricetta, saranno Guglielmo Nappi e Alessio Esposito. In terrazza si tornerà poi con i segreti del barbecue svelati da Gianmario Ferrante, presidente di "Spqr grillers".

Ancora spettacolo - ma non solo - con Michela Giraud, che sarà intervistata da Laura Larcan. L'attrice, che si è imposta all'attenzione del grande pubblico attraverso la stand up comedy, infatti, è laureata in Storia dell'Arte Moderna. Tra gli eventi in calendario, il panel con Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, che dialogherà con il vicedirettore Alvaro Moretti. Ultimo evento della giornata, l'incontro con The Pills, che parleranno con Francesco Bechis dei loro video podcast.

