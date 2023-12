Giulia Cecchettin, contro la violenza sulle donne un incontro-dialogo a Roma

di Redazione web

Sabato 2 Dicembre alle ore 10:30, a Roma, presso Spazio M3, la Fondazione Massimo Fagioli organizza l’incontro dialogo sulla “Violenza contro le donne: domande per cercare, capire, prevenire e reagire” in collaborazione con l’Associazione Amore e Psiche, l’Associazione La scuola che verrà, la rivista LEFT, la casa editrice L’Asino d’oro edizioni e la scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè.

Interverranno Simona Maggiorelli (Direttrice della Rivista LEFT), Francesco Dall’Olio (già Magistrato della Procura si Roma. Docente della scuola Bios Psychè), Viviana Censi (psichiatra, psichiatra forense, psicoterapeuta, coautrice, tra gli altri, anche del libro La violenza contro le donne. Docente della scuola Bios Psychè), Riccardo Dionisi (docente e Referente d’istituto per bullismo e cyberbullismo) e Gabriele Cericola (Local Public Health Officer SISM – Segretariato Italiano Studenti in Medicina). L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.fondazionemassimofagioli.it.

«L’evento della morte di Giulia Cecchettin ha scosso profondamente l’opinione pubblica e ha suscitato un ampio dibattito culturale e politico sul tema della violenza di genere.

