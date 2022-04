Ostia, anziana trovata al parco con gravi ferite a testa, costole e vertebre: morta in ospedale

di Emilio Orlando

È giallo a Ostia, alle porte di Roma: morta Giovanna Pietroni, 76 anni. La donna era stata soccorsa nel parco del Drago e portata all'ospedale Grassi con diverse fratture a vertebre e costole e un edema celebrale. L'anziana era arrivata già in gravi condizioni in ospedale, dove poi è deceduta. La donna, come riferito da un testimone, stava portando il cane a spasso quando si sarebbe improvvisamente accasciata a terra.

I poliziotti del X Distretto del Lido, che conducono le indagini, stanno ascoltando il testimone e altre persone.

Alcuni testimoni, che le hanno anche prestato le prime cure e hanno chiamato i soccorsi hanno raccontato, che l'anziana prima di cadere stava rincorrendo il cane che era scappato. Proprio in quel momento sarebbe caduta rovinosamente. Quando è arrivata l'autoambulanza, Giovanna Pietroni era vigile tanto che a tutta prima aveva anche rifiutato di farsi trasportare in ospedale, ma poi si era lasciata convincere dagli infermieri. La procura di Roma, ha disposto l'autopsia per stabilire le cause esatte del decesso e per ricostruire l'eventuale dinamica della caduta per verificare la compatibilità delle fratture alle costole e degli altri traumi che ne hanno causato la morte.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 18:44

