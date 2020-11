Il leggendario writer "Geco" identificato e denunciato: ecco chi è. La sua firma in mezza Roma

Da anni in tanti si chiedevano chi fosse: per mezza Europa è noto come “Geco”. E non parliamo - sebbene la pronuncia sia simile - del centravanti della Roma, ma di un writer che ha lasciato la sua firma da Roma a Lisbona: sabato notte è stato beccato, identificato e denunciato.

Il suo nome sarebbe Lorenzo Perris, 28 anni: secondo quanto scrive Repubblica, nella notte tra sabato e domenica sarebbe stato denunciato dagli agenti del Nard, Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia di Roma Capitale, che gli avrebbero perquisito l’appartamento sequestrandogli il computer e il telefono cellulare.

Il suo modus operandi si chiama ‘bombing’, ma anche ‘heaven spot’: il suo nome appare spesso in angoli rischiosi quanto in vista, dove sarebbe impensabile per chiunque lasciare la propria firma. Eppure lui ci riesce, e per questo tra i writer è diventato quasi una leggenda, ‘il Diabolik de noantri’, scrive Repubblica. Ma Geco, sarà davvero Lorenzo Perris? Solo il tempo (e le eventuali prove a suo carico) potranno dirlo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 13:27

