Amore domestico tra Gaia De Laurentiis e Pietro Longhi: il successo di Foster, "Diamoci del tu", in scena al teatro Roma

Gaia De Laurentiis e Pietro Longhi affrontano lo spinoso argomento del rapporto di coppia attraverso una commedia brillante, Diamoci del tu, tra i tanti successi del drammaturgo canadese Norm Foster, in scena al teatro Roma dal 20 ottobre al 1 novembre 2020 .

Diamoci del tu, qui con l'esperta e divertita regia di Enrico Maria Lamanna, racconta un rapporto di convivenza di un uomo ed una donna, che vivendo sotto lo stesso tetto non condividono né affetti né intimità.

I protagonisti sono una domestica ed il suo datore di lavoro burbero e scontroso, il quale all’improvviso si accorge di lei, scatta una scintilla che fa recuperare il tempo perduto, dopo un lungo periodo di incomunicabilità, la relazione diventa spassosa e intrigante.

Come un fiore sbocciato al momento giusto, la storia ci offre lo spunto per una commedia deliziosa, che cancella fra i due di colpo la ruggine del tempo. Ed il nuovo, imprevisto e reciproco scoprirsi riscatta sia lui che lei da anni di solitudine, di segreti e di dolori, prendendo una piega brillante e divertente. Lei sa tutto di lui. Lui non sa assolutamente nulla di lei, la considera poco più di uno degli strumenti che utilizza quotidianamente per il suo lavoro d’ufficio.

Così, in una fredda sera di novembre, i due cominciano a confrontarsi per la prima volta senza la formalità dei ruoli, arrivando presto a rivelazioni sorprendenti, ma anche divertenti e commoventi. Alle volte l’amore, come il paradiso ... può attendere, ma al momento opportuno sa sempre come prendere il nostro cuore.

Una commedia brillante, romantica ma soprattutto da un finale scintillante e per nulla scontato.





TEATRO ROMA via Umbertide 3, Roma, 06.78 50 626 info@ilteatroroma.it, www.ilteatroroma.it

