Franz Ferdinand e Mogwai, la forza della Scozia al Summer Festival di Roma

Il rock deie deisi incontrerà stasera sullo stesso palco. Saranno le due band del rock scozzese protagoniste del doppio concerto tanto atteso al Roma Summer Festival, nel festival estivo che conta quest’anno oltre quaranta concerti.I Franz Ferdinand, che nella loro carriera hanno collezionato candidature ai Grammy Awards e vinto due Brit Awards, reduci dal New Musical Express come “migliore live band” tornano in Italia con il nuovo tour e con il nuovo disco Always ascending, registrato senza il chitarrista Nick McCarthy, storico componente che ha lasciato la formazione due anni fa. A suonare in apertura ai Franz Ferdinand, i Mogwai.La storica band scozzese di Stuart Braithwaite simbolo del post-rock mondiale e protagonista della scena underground internazionale, porterà i suoi pezzi storici e quelli dell’ultimo Every Country’s Sun. Sul palco il loro sound avanguardista con 21 anni di attività, 8 album in studio, 2 album live e 4 colonne sonore. Un’attività ricca che suona quasi riduttivo inquadrarli in un singolo genere.riproduzione riservataRoma Summer Fest, Parco della Musica, viale P. de Coubertin 30, oggi alle 20,45, bigl. 35-42 euro + dp, www.auditorium.com