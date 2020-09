Fiera di Roma: si riparte da Salute e Benessere: il post Covid e l'olio Extravergine sulla piattaforma Lemonn: «Conoscenza e novità a portata di mano» dice ad Fiera, Pietro Piccinetti

Fiera di Roma

Welfair 2020

https://www.romawelfair.it/.

Evoo Trends 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

riparte da temi caldi e cari agli italiani, ovvero dauna due giorni - 25 e 26 settembre 2020 - per scoprire come vivere inpiù a lungo (, nutrizione, ricerca e innovazione, con un focus su situazione, immunità e telemedicina) e dal buon cibo (sinonimo di buona salute) con, inedito appuntamento dedicato alla filiera e alla cultura dell’, 24-25-26 settembre 2020.Entrambi gli eventi si svolgeranno in maniera virtuale: «Grazie allaa libero accesso per tutti, che ci consente di rendere fruibile a chiunque, con il minimo sforzo, la sapienza e l’esperienza di illustri esponenti del mondo scientifico e della ricerca internazionale su temi di stringente rilevanza pubblica» spiega l’Amministratore unico e Direttore generale di Fiera Roma,- il benessere a 360 gradi: la cura della persona, i comportamenti utili a preservare al meglio la nostra buona salute, gli ultimi strumenti tecnico-scientifici a disposizione. Il tutto contestualizzato nella particolare emergenza sanitaria globale, con un focus specifico sulla situazione Covid, tra mutazioni, terapie e vaccini. La partecipazione è gratuita con iscrizione sul sitoEvento promosso da promosso da Fiera Roma con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere LazioTra gli esperti on line:presidente della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentaree,co-direttore del Laboratorio di Biologia delle Cellule Tumorali, Institute of Human Virology dell’Università del Maryland (USA),, professore associato di Biochimica clinica, presso il dipartimento di Medicina e Scienze per la Salute dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso e Visiting professor presso l’Institute of Human Virology di Baltimora (MD, USA);, Professore Ordinario in Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Università Sapienza di Roma.- Anteprima dell’expoforum, manifestazione fieristica fisica in programma a Fiera Roma nel 2022, è un inedito evento virtuale aperto a tutti, organizzato per coinvolgere l’intera filiera olivicolo-olearia in un simposio innovativo e di grande fruibilità, dedicato alla cultura dell’olio a 360 gradi. È una tre giorni digitale ad accesso completamente gratuito, il cui obiettivo è fare la conoscenza con questo prodotto così centrale per la nostra tradizione e tutto il lavoro che ha alle spalle per arrivare alle nostre tavole. Organizzato da Unaprol, Coldiretti Lazio e Fiera Roma