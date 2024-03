Roma: feste in musica con Silvestri live. E torna l’iniziativa Pasqua nei Musei

di Donatella Aragozzini

Non solo spettacoli teatrali e musica, il weekend di Pasqua promette laboratori per bambini, aperture straordinarie dei musei e eventi da non perdere. Stasera all'Auditorium Parco della Musica torna Daniele Silvestri con il suo concerto-show, domani al Monk Club arriva il rapper romano Rak, mentre la cantante e attrice Giulia Lorenzoni e il suo quartetto jazz porteranno stasera e domani all'Elegance Cafè i brani di Cole Porter.

Tanti gli attori famosi in scena nel fine settimana, come Barbara De Rossi e Martina Colombari, nel cast della commedia “Fiori d’acciaio” diretta da Michela Andreozzi (Teatro Tor Bella Monaca, stasera), Milena Miconi, Beatrice Fazi e Giulia Ricciardi, in “3 stremate e 1 maggiordomo”, quarto episodio della prima serie teatrale al mondo, questa volta con Lillo, Greg e Massimiliano Bruno special guest (Teatro Golden, fino al 7 aprile), e ancora Benedicta Boccoli e Lorenza Mario, protagoniste di un adattamento de “Le preziose ridicole” di Molière ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale (Sala Umberto, fino a domani).

Tutt'altro registro ne “La trilogia della colpa”, tre quadri sulla colpa ai giorni nostri (Teatro Lo Spazio), e nel tragicomico “Diario di un inadeguato - ovvero Mumble Mumble atto II” (Teatro Tor Bella Monaca), entrambi in cartellone fino a domani.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 06:30

