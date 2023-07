Federpesca, alla Fao di Roma il Summit per la protezione e la salute del mare

ROMA - Si è svolto oggi al quartiere generale della Fao a Roma l’evento organizzato dal Governo italiano e dal comitato per la candidatura di Roma a Expo2030 dal titolo “Healthy and protected oceans: for a sustainable, equal and prosperous future”. Al confronto hanno partecipato il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Tajani, il Ministro dell’Università e della ricerca Bernini e il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin insieme a diversi rappresentanti dei Governi delle piccole Isole del mondo, per confrontarsi sul ruolo cruciale degli oceani e del mare per la sicurezza alimentare e affrontare le sfide della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. In apertura, il Ministro Tajani ha dichiarato quanto sia importante per l’Italia cooperare con le Isole Minori per garantire la protezione delle risorse marine, per una pesca e sistemi alimentari sostenibili e ha manifestato l’impegno a lavorare insieme in vista della “4th International Conference on Small Island Developing States” che si terrà l’anno prossimo ad Antigua and Barbuda. Presente anche Federpesca con un intervento della Direttrice Dr.ssa Francesca Biondo che ha dichiarato: «Da tempo Federpesca ha accolto la sfida lanciata dall’Agenda 2030, e in particolare dall’SDG 14 “Life Below Water”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA