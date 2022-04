Accoltella moglie e figlia 17enne, poi tenta il suicidio: gravi in ospedale. L'orrore alle porte di Roma

Choc a Ladispoli in via Milano dove tre persone, marito moglie e figlia, sono stati trovati privi di sensi in casa, feriti a colpi di arma da taglio. Un uomo di 49 anni, Fabrizio Angeloni, la moglie di un anno più giovane e la figlia 17enne sono stati trasportati d'urgenza in ospedale: secondo una prima ricostruzione il 49enne avrebbe accoltellato moglie e figlia per poi tentare il suicidio.

È accaduto questa mattina intorno alle 7.15. L'uomo è stato trasportato con elisoccorso al Policlinico Gemelli, la moglie 48enne al San Camillo, la figlia al Bambin Gesù di Polidoro, tutti in codice rosso. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, ma da una prima ricostruzione pare appunto che sia stato l'uomo a ferire moglie e figlia per poi tentare di togliersi la vita. Sul posto, allertati da un vicino di casa, sono intervenuti i Carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. La figlia, 17 anni, tra i tre è quella ferita in modo meno grave.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA