L'Estetista Cinica a Roma con il Beauty Truck: un weekend alla scoperta dell'arte tra Garbatella e Osiense

L’Estetista Cinica porta a Roma la beauty experience firmata VeraLab per un weekend all’insegna della bellezza, sia fisica che artistica. Con questo evento, infatti, la Cinica sostiene il patrimonio artistico italiano, al di fuori dei classici percorsi turistici, offrendo un’occasione speciale per scoprire due aree fra le più interessanti della Capitale: la Garbatella e il quartiere Ostinese.

Dopo il successo del tour estivo, il Beauty Truck della Cinica approda a Roma il 17 e il 18 ottobre. Entrambi i giorni, dalle 13 alle 19, si anima nuovamente il palcoscenico di questo store ambulante: creme, olii e trattamenti VeraLab appaiono come per incanto sui totem girevoli, fra consulenze personalizzate e tanto divertimento. Ma non è tutto, per l’occasione la Cinica ha messo a disposizione 300 posti al giorno per un mintour organizzato da guide turistiche, nelle due zone in cui sosta il truck, che sono andati sold out in meno di un’ora.

Il Beauty Truck arriva il 17 ottobre in piazza Sauli, nel cuore della Garbatella. Dopo la consulenza beauty si parte alla scoperta di questo affascinate quartiere con le sue case basse e giardini, dove il tempo sembra essersi fermato. Attraversando vicoli e piazzette si vista piazza Brin, la scala degli Innamorati con la fontana della Carlotta, per poi proseguire agli Alberghi Suburbani e al Teatro Palladio, che hanno fatto da sfondo a molti film del cinema italiano.

Il 18, il Beauty Truck dell’Estetista Cinica si sposta al Parco Schuster nel quartiere ostiense, considerato uno fra i più sperimentali d’Europa. Il tour prevede le imperdibili visite alla basilica di San Paolo fuori le mura, voluta dall’imperatore Costantino nel 324 d.c., e alla Centrale MonteMartini riconvertita a museo dell’Età classica, per poi assaporare lo suo spirito young della zona, fra street art e locali.

Questo evento ha l’obiettivo di sostenere l’eccellenza italiana e continuare a raggiungere anche fisicamente il maggior numero di clienti, per consentire loro di amplificare l’esperienza del marchio VeraLab. A confermare tale necessità è l’entusiasmo che hanno suscitato nella community progetti come la Beauty Truck Summer Edition 2020, il Circo Cinico, i corner aperti a La Rinascente di Milano, Roma, Firenze, Palermo, Catania e Torino e lo store monomarca di Milano.

Con oltre 700k follower su Instagram e una consolidata presenza fuori dal web, Cristina Fogazzi dimostra di aver creato un modello d’impresa unico e innovativo che, come pochi, riesce a integrare perfettamente on-line e off-line, per un valore di 39 milioni di euro fatturati al terzo trimestre del 2020.

