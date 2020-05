Elena Aubry, rubate le ceneri a due anni dalla morte. L'appello della mamma a Chi l'ha Visto: «Così non avrai vita facile»

Melania Rea, il marito Salvatore Parolisi potrebbe uscire dal carcere

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 00:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chi ha rubato dal Verano l'urna con le ceneri di mia figlia?». La mamma diancia in diretta aun appello a chi ha portato via i resti dellae anche a chi possa aver notato qualcosa di strano al cimitero della Capitale. La donna ha raccontato di essere tornata al Verano dopo la riapertura e di non aver trovato più la figlia. La sua tomba era stata profanata.E tutto a due giorni dal secondo anniversario della morte della ragazza che perse la vita in sella alla sua moto. La mamma ha chiesto se sia mai successa una cosa simile, ma ha avuto una risposta negativa. «Un dolore rinnovato per tutta la famiglia. «Perdere una figlia è terribile - aveva detto in un video sui social -Non so chi può aver fatto questo gesto triste e indegno. Vorrei a dire a questa persona che non ha niente di Elena, Elena vola alto in cielo, quelle sono solo ceneri, che mi piacerebbe riavere. Se con le ceneri penserete di prendere lo spirito di Elena non ci riuscirete».